◇東京六大学野球春季リーグ戦法大1―2早大（2026年4月26日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、法大は1―2で早大に競り負け、1勝1敗のタイとなった。7回に代打で出場した奥村凌大内野手（1年）は左前打を放ち、うれしいリーグ初安打をマーク。そして、続く8回は中前打を放ち、2打数2安打1得点の活躍を見せた。チームの勝利にはつながらず「しっかり対応できてヒットを打つことができてよかったと思っていま