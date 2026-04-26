橋本環奈（27）が26日、Xを更新し「SNS難しい。笑と思ってドラマの告知とか以外、全然載せなくなってるなぁー、、」と、SNSでの発信に悩んでいると吐露した。「記事になったり色々言われるの怖いしでもずーっとスマホでXとかインスタ見てる」と、自身の発言がメディアを通じ、ニュースとして広がることなどの恐怖感を抱きつつも、ヘビーユーザーであることは認めた。橋本はこの日、午前にXで「紅白の衣装、色指定されてました