フリーアナウンサーの杉崎美香が23日、自身のインスタグラムを更新。自身の幼い頃の写真を投稿し、次男の成長をつづった。 【写真】思わず支えたくなるきょとんのつかまり立ちがめちゃカワいい 杉崎アナはろうそくが1本立ったケーキがのせられたテーブルに、つかまり立ちをしている女の子の写真を公開。「一歳のお誕生日を祝ってもらっている私の写真です」と説明し、写真をアップした理由に触れ