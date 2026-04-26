令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase32「超える」が26日に放送された。第32話では、父であり司令官だったコードナンバー：ゼロ（川平慈英）の夢の中で、ゼッツと瓜二つの怪人・ゼッツダークネスナイトメアを撃破した万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）。しかし、その代償としてゼッツドライバーは壊れてしまい、リカバリーカプセムの力を以てしても直すことはできず、