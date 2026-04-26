『仮面ライダーゼッツ』最終章“極限の夢”のビジュアル解禁 仮面ライダーゼッツエクスドリーム＆仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウの姿が
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase32「超える」が26日に放送された。第32話では、父であり司令官だったコードナンバー：ゼロ（川平慈英）の夢の中で、ゼッツと瓜二つの怪人・ゼッツダークネスナイトメアを撃破した万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）。しかし、その代償としてゼッツドライバーは壊れてしまい、リカバリーカプセムの力を以てしても直すことはできず、莫はゼッツへの変身能力を失ってしまう。そんな中、ジーク（天野浩成）がねむ（堀口真帆）の力を利用し、現実の人間たちをナイトメアに改変して、悪夢を現実化していく。さらにねむを追い込むため、ジークのターゲットはもはやゼッツに変身できない莫にも向かう。絶体絶命の状況の中、莫が手にする極限の夢の力とは？
【画像】BACK-ON「Kickstart」ジャケット写真
1話も目が離せない展開が繰り広げられる『仮面ライダーゼッツ』だが、今回、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。中央に立つのは、ゼッツ究極の姿、その名は仮面ライダーゼッツエクスドリーム。その名が表す“極限の夢”が持つ力とは一体どのようなものなのか。
背後には、莫の中に宿り、崩壊の悪夢を司る怪人「カタストロフゴアナイトメア」と、まだ存在自体が謎の悪夢（ナイトメア）たち、さらに仮面ライダードォーンや、強化されたロードスリーブースターが立ちはだかる。そんなロードスリーブースターと相対峙するのは、初登場となる仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ。全身にエネルギーが渦巻くかのような螺旋状のデザインが印象的で、どのような進化を遂げるのか、期待が高まる。最終章を前に役者はそろい、決戦を感じさせる情報が盛りだくさんのビジュアルとなっている。
そして、音楽も新情報が解禁。仮面ライダーゼッツエクスドリームを彩る挿入歌をBACK-ONが担当。楽曲タイトルは「Kickstart」。29日に配信スタートとなる。
1話も目が離せない展開が繰り広げられる『仮面ライダーゼッツ』だが、今回、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。中央に立つのは、ゼッツ究極の姿、その名は仮面ライダーゼッツエクスドリーム。その名が表す“極限の夢”が持つ力とは一体どのようなものなのか。
背後には、莫の中に宿り、崩壊の悪夢を司る怪人「カタストロフゴアナイトメア」と、まだ存在自体が謎の悪夢（ナイトメア）たち、さらに仮面ライダードォーンや、強化されたロードスリーブースターが立ちはだかる。そんなロードスリーブースターと相対峙するのは、初登場となる仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ。全身にエネルギーが渦巻くかのような螺旋状のデザインが印象的で、どのような進化を遂げるのか、期待が高まる。最終章を前に役者はそろい、決戦を感じさせる情報が盛りだくさんのビジュアルとなっている。
そして、音楽も新情報が解禁。仮面ライダーゼッツエクスドリームを彩る挿入歌をBACK-ONが担当。楽曲タイトルは「Kickstart」。29日に配信スタートとなる。