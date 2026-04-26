NFLドラフト会議が25日（日本時間26日）、米ペンシルベニア州ピッツバーグで最終日を迎え、指名が期待されたハワイ大のキッカー松澤寛政（27）は指名されなかった。

この日は各チームが4〜7巡目の指名を行ったが、松澤の名は最後まで呼ばれることはなかった。

米4大スポーツで唯一、日本人がプレーしたことがないのが、アメリカンフットボールのプロリーグ・NFL。強じんな肉体と、多彩なプレーを着実にこなす頭脳が求められる究極のスポーツで、これまでチームと契約に至った日本人はいなかった。そんな中、松澤が日本人第1号となるかが注目されていた。

松澤は千葉・幕張総合高のサッカー部出身。米留学後にアメフトに挑戦したという遅咲き選手だった。昨季は29回のフィールドゴール（FG）機会で27本を成功し、93.1％という驚異的な成功率を誇った。27本成功は全米2位の記録。大学フットボールで最も優秀なキッカーに贈られるルー・グローザ・アワードでは、3人のファイナリストの1人に選ばれたが、惜しくも受賞を逃した。

ドラフト指名はされなかったが、今後もドラフト外の個別契約や、キャンプ参加の声が掛かる可能性もある。