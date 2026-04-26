「ブルージェイズ５−３ガーディアンズ」（２５日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連発となる５号ソロを放つなど、３打数２安打２打点、１四球で連敗ストップに貢献した。

１点を追う四回だ。岡本がフルスイングで捉えた打球はバックスクリーンを直撃した。２試合連続の一撃に本拠地は大興奮。現地実況も思わず「フォー」と笑ってしまうほど美しい一撃だ。

岡本は前日のゲームでも９７マイルのフォーシームを完璧に捉え、バックスクリーンにたたき込んでいた。飛距離１３１メートルのアーチに本拠地は騒然。２試合連続でセンターへ大飛球を放ったことは状態が上向いている揺るぎない証だ。

六回の第３打席では左前打を放ち、八回にはダメ押しの押し出し四球を選んだ岡本。開幕直後は順調な滑り出しを見せていたが、４月に入ってメジャーの壁にぶち当たった。月間打率が１割台に低迷し、前カードのエンゼルス戦でも１０打数１安打と抑え込まれた中でしっかりと修正した姿を見せた。

試合は九回に２点差に迫られ、なおも１死満塁と厳しい状況に立たされたが、バーランドが何とか試合を締めた。