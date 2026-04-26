『オウム真理教の子どもたち知られざる30年』（NHK「クローズアップ現代」取材班 著）昨年放送された番組を書籍化したものだが、筆者にとっては注目の一冊だった。というのも、筆者はふだん大学教員をしているが、余暇活動として多数の自助グループを運営しており、そのひとつが「宗教2世の会」であるからだ。【画像】全国で112人が保護された…『オウム真理教の子どもたち』を見るかつてオウム真理教の拠点があった山梨県の