週末にゆっくり寝たはずなのに、なんだか疲れがとれていない。体がだるい……。そんな人は、実は休めていないかもしれません。「休養学」の専門家、片野秀樹さんに聞きました。現代人が疲れているのは体より頭！ 機械化・情報化社会が進むにつれて、働き方も大きく変わってきました。昔は体を使う肉体的な疲労が多く、家に帰ったころにはへとへと。そのため、夜はしっかり眠ることができていました。しかし、 現代はパソコ