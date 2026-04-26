親にとっては何気ない一言でも、子どもの心には一生消えない不信感を植え付けることがある。それが妊娠や出産、中絶といった重いテーマであれば、なおさらだ。投稿を寄せた大阪府の60代女性の母親は、5回中絶していたという。つまり女性には、この世に生まれてこなかった兄弟が5人いることになる。女性がまだ小学校低学年だった頃、その母親から自身の出生にまつわる衝撃的な事実をあっけらかんと告げられた。（文：篠原みつき）「