千葉県・我孫子市で酒を飲んだ後にバイクを運転し、住宅の敷地内にとめてあった車に追突したとして県警交通課の巡査長の男が逮捕されました。【映像】現場付近の様子千葉県警松戸署の交通課交通捜査係の巡査長・佐々木駿容疑者（28）は、酒を飲んでバイクを運転し、我孫子市の住宅の敷地内にとめてあった無人の車に追突した疑いがもたれています。警察によりますと、目撃者からの通報を受けて駆け付けた警察官が佐々木容疑者