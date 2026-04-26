ザ・ドリフターズ加藤茶（83）が25日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。20年に亡くなった志村けんさんとの思い出を語った。志村さんはドリフの付き人を経て正式にメンバーに加入。自宅が東京・東村山市にあったため「遠いんで、じゃあうちに泊まれよってうちで暮らすようになって。一緒に」と同居するようになったという。「そしたらおふくろと仲良くなっちゃって。今