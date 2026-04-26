[4.25 スコットランド・プレミアリーグ第34節 セルティック 3-1 フォルカーク]セルティックのFW前田大然が25日、ホームでのスコットランド・プレミアリーグ第34節フォルカーク戦(○3-1)で2ゴール1アシストの活躍を見せた。先発起用された前田は前半30分、前線からプレッシャーをかけ、最終ラインの相手のロングキックをブロック。裏へ転がったボールにいち早く追いつき、戻るGKがポジションを整える前にガラ空きのゴールに右足