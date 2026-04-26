＜前澤杯3日目◇25日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞ツアー通算2勝の26歳・米澤蓮が、3日間連続となる「66」をマーク。トータル18アンダーまで伸ばし、2位に1打差の単独首位で最終日を迎える。【写真】上体起こしがミソ米澤蓮の独特ルーティン好調の要因は、自身の長所を生かしやすいコースとの相性だ。パーオン率94.444％で全体1位を記録した2日目には、「アイアンが得意な僕にとっては、（狙いを）点で打っ