佐々木が6回途中4失点で降板【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発し、6回途中まで5奪三振7安打4失点の粘投。2回以降、毎回得点を許したが、最小失点で切り抜け、相手に流れを渡さなかった。米記者は、今季5度目の先発マウンドとなった佐々木の“進化”に注目した。「ジ・アスレチック」のケイティ・ウー記者は、自身のX