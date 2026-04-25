◇明治安田J1百年構想リーグG大阪1（6PK5）1長崎（2026年4月25日ピースタ）苦しい一戦を若き守護神が救った。G大阪はPK戦で長崎に勝利。勝ち点2を手にする中、ヒーローになったのはU―21日本代表GK荒木琉偉（18）だ。「最高っす！PK戦になったら負けないという自信があった。味方を信じて止めるだけだった。やるべきことをやって出し切った。90分間で勝ち切りたかったけど、その気持ちが勝利につながった」長崎6人