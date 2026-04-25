来月開庁する安中市役所の新庁舎が完成し、２５日に落成式が行われました。 旧庁舎の老朽化にともない建設された新庁舎は延べ床面積約７４００平方メートル、鉄筋コンクリート造りの３階建てです。 １階の中央に待合スペースを、両側に窓口サービスを設けることで利用者の移動距離が短い設計となっています。 また、耐震性を高めるために斜めの柱を採用。市議会の議場には地元のスギを使ったほか、