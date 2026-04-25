小さな段ボールを並べて、猫が跨ぎながら歩く光景がまるでクロールを泳いでいるようだと反響を呼んでいます。注目の投稿は、記事執筆時点で1.3万再生を突破し、「段ボールを跨いでいく豆大福のおちり可愛い」「どんくさい豆大福が愛おしい」「運動量よりおやつのカロリーが上回りそうwww」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫に運動をしてもらおうと『小さいダンボール』を並べた結果