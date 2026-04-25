小さな段ボールを並べて、猫が跨ぎながら歩く光景がまるでクロールを泳いでいるようだと反響を呼んでいます。注目の投稿は、記事執筆時点で1.3万再生を突破し、「段ボールを跨いでいく豆大福のおちり可愛い」「どんくさい豆大福が愛おしい」「運動量よりおやつのカロリーが上回りそうwww」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫に運動をしてもらおうと『小さいダンボール』を並べた結果…「諦めが早いｗ」「クロールしてるｗ」】

自家製ダイエット器具

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、猫さんたちが段ボールで作ったお手製のダイエット用器具を越える姿です。段ボールを跨いで歩くのがまるで「クロール」をしているようにみえるのだとか。

段ボールを並べただけではあまり反応が鈍く、おやつを上手に使って猫さんたちに動いてもらいます。大好きなおやつにつられて段ボールをハードルのように跨いで行く姿がまるで「クロール」を泳いでいるようなんだとか。

泳ぎ方も猫それぞれ

キジブチ柄の「豆大福」くんは、マンチカンでかなり足が短いタイプ。なので、この小さな段ボールを越えるためにも、一生懸命足を上げる必要があります。

一方で、長毛マンチカンの「秀吉」くんは同じマンチカンですが、段ボールの障害をものともせず、優雅にヒョヒョイっと超えていきます。

体格に違いがあるとはいえ、それぞれの猫さんごとに動きが違うのも可愛いらしいです。

ダイエットよりも食い意地

そんな個性豊かな動きを観察しているときに、お母さんが豆大福くんに向けておやつを投げると、驚きの行動に出たのだとか。

豆大福くんは段ボールを跨いでいくのが面倒になったのか、それとも自身の食い意地（食欲）に抗えないのか、並んでいる段ボールを無視しておやつへ突っ込んで行ったのだそう。

お父さんが「まるでラッセル車」と豆大福くんの姿を表現。たしかに、障害物をものともせずかき分けていく姿は本当にそっくり。そんな必死におやつを食べたがる豆大福くんを見てお母さんが思わず、おやつを投げず豆大福くんに直接あげたといいます。

そこはお母さんの親心。痩せて健康に過ごしてほしいけれど、目の前の可愛い豆大福くんがいたら、おやつをあげることが我慢できず、かわいがってしまうのも十分にわかります。

自家製ダイエット器具を使い減量を試みましたが、おやつの誘惑に耐えられなかった豆大福くん。秀吉くんと一緒に可愛らしいクロール姿と食への執着を見せてくれました。

投稿には「おやつが絡むと俄然張り切る豆大福」「お豆が太い理由がこの動画に凝縮されているw」「どんくさい豆ちゃんのおしりが最高に可愛い」「段ボールを落としたところで不覚にも笑ってしまった」「お豆がお腹擦りながら跨いでいる姿が可愛すぎる」「お豆のダイエット運動アトラクションを日々考えるお父さんとお母さんwww」などのコメントが寄せられ、秀吉くんや豆大福くんの猫とは思えないクロール姿に多くの視聴者が癒されたようです。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、猫さんたちの成長記録や元気いっぱいな遊び姿など多くの動画が投稿されています。



写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。