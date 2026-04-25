Anthropicは2026年2月に「Claude Opus 4.6」を発表し、Opus 4.6をどのように活用するかを競う「Built with Opus 4.6」というハッカソンを開催しました。約1万3000人が応募し、選抜された500人が参加したハッカソンで優勝した人物はソフトウェアをリリーした経験がないカリフォルニア州の弁護士で、他にも非専門家が複数受賞しました。そんなハッカソンの結果から得られるAI製ソフトウェアの重要なポイントについて、システム研究社