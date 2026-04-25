『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて女優・和内璃乃（わうち・りの）さんよる後編。和内さんは10歳のときモデル事務所へ入所。女優として活動を開始し、連続テレビ小説『ちむどんどん』（2022年）、ドラマ『恋愛バトルロワイヤル』（2021年）、『不適切にもほどがある！』（2024年）など話題作に出演