HINANO、IROHA、AN、MOMOKA、MANAMIからなる10代女子5人の表現者集団「CYREN（サイレン）」が、2026年4月24日（金）に配信シングル「CYREN」で待望のデビューを果たした。本プロジェクトは、ジャパニーズ・ヒップホップの正統な系譜を継承しつつ、既存のガールズグループの定石を覆し、世界に通用する本物志向のガールズグループを目指すもの。デビューに合わせ、5月1日（金）には1st EP『ONE』をリリース。さらに5月9日（土）には