稲垣莉生のファースト写真集『SHEER（読み方：シアー）』（guilloche）が2026年6月12日に発売される。 【写真】稲垣莉生『SHEER』収録カット アパレルブランド「RIELLE RICHE」 のプロデューサーであり、YouTuber、モデルとして活動する、OOO Entertainment所属の稲垣莉生。自身のYouTubeチャンネルではVlogや美容法などを紹介している。 本写真集は稲垣莉生にとって初の写真集。紙面では「美し