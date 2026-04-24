稲垣莉生のファースト写真集『SHEER（読み方：シアー）』（guilloche）が2026年6月12日に発売される。

【写真】稲垣莉生『SHEER』収録カット

アパレルブランド「RIELLE RICHE」 のプロデューサーであり、YouTuber、モデルとして活動する、OOO Entertainment所属の稲垣莉生。自身のYouTubeチャンネルではVlogや美容法などを紹介している。

本写真集は稲垣莉生にとって初の写真集。紙面では「美しく枯れて、なお美しい写真集」をテーマに稲垣莉生のボディラインや素肌を感じることができるカットを収録。撮影はフォトグラファーの東京祐が務めた。

本写真集は2026年4月27日13:00より先行予約が開始。2026年6月12日（金）から14日（日）にはflower shop VOICE（東京都渋谷区）にて稲垣本人が在廊するポップアップイベントが開催される（※入場にはSHEER特装版の購入が必要）。

写真集の発売に合わせて稲垣は「フォトグラファーの東京祐さんにお声掛けいただき、編集のワンさんのお力をお借りし、実現することができました。携わってくださった皆さまに心から感謝いたします。

SHEER（シアー）というタイトルの通り、今まで大切にしてきた私のイメージと、今回私を初めて知る方々に向けて作り上げたありのままの素の姿、どちらも重ね合わせて楽しんでいただきたいのという思いを込めて作りました。より自然体でありのままの姿を撮影してもらった素敵な写真集になっています。

27歳誕生日の前日、当日の2日間が撮影ということもあり、今の自分と新しい自分を残すことができ、とても思い入れのある1冊になりました。普段、SNSでは見せない姿や表情などにもぜひ注目していただきたいです。是非手に取っていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。

今回の写真集は、グラビア写真を再考する新レーベル、kif（キフ）より発表される第1弾プロジェクト。本写真集に関する追加情報や今後の展開は、インスタグラムより発信される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）