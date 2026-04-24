猫が飼い主の足を踏みつけてくる理由4つ 「わざと？」と思うほど、猫が堂々と飼い主の足を踏む場面があります。ただし、人と猫では行動の意味合いが異なることも多く、意図を正しく理解することが大切です。 1.安心できる場所だと感じている 猫にとって飼い主のそばは、安心して過ごせる場所のひとつです。とくに足元は体温やにおいを感じやすく、落ち着けるポイントとして選ばれることがあります。 足を踏む