《福嗣さま、お父様にドラゴンズに戻って来て！！と伝えてもらえますか》4月22日、X（旧Twitter）に悲痛な願いを投稿したのは、セ・リーグ最下位に沈む中日ドラゴンズの奮起を願う一人のファンだ。ここでいう「お父様」とは、かつて監督としてチームを4度のリーグ優勝、1度の日本一に導いた落合博満氏（72）。そして「福嗣さま」とは、その長男で声優として活躍する落合福嗣（38）である。この呼びかけに対し、福嗣が持論で答え