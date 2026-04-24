楽天の田中千晴投手（２５）と滝中瞭太投手（３１）が２４日、出場選手登録を抹消された。田中千は、海外フリーエージェント権（ＦＡ権）を行使して巨人に移籍した則本の人的補償で楽天に加入した。今季はここまでリリーフとして１１試合に登板して０勝２敗、防御率３・００。開幕から好救援を続けてきたが、直近の２登板ではいずれも失点し、負け投手となっていた。滝中は今季いずれも先発として４試合に登板。２勝１敗、防