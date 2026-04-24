LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル「CELEBRATION」を本日リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、デビュー当初に「恐れがないから強い」と信じていた5人のメンバーが、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」という拡張したメッセージを盛り込んだ作品だという。そんなアルバムの発売に先駆けてリリースされた「CELEBRATION」は、強烈