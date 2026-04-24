◾️2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1

▼発売日

韓国発売日：2026年5月22日(金)

日本発売日：2026年6月1日(月)予定 (※日本お届け日)

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

▼予約サイト

LE SSERAFIM Ｗeverse Shop

URL：https://go.weverse.io/qt3S/cnussl2p

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

UNIVERSAL MUSIC STORE

URL：https://umusic.jp/ZLik1yhF

▼形態＜一般盤＞全4形態：2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1 BIRCH SCAR、YUSU LILY、PEONY ROOM、TRI ACCORD＜コンパクト盤＞全6形態：2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1 (COMPACT ver.) CLEAN WHITE、CLEAR SILVER、CRYSTAL PINK、INNOCENT GREEN、ABSOLUTE BLUE、PRISTINE RED▼販売価格＜一般盤＞・単品：3,410円(税込) / 3,100円(税抜)※4形態のうち1種ランダム※LE SSERAFIM Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STOREでは、形態をお選びいただけませんのであらかじめご了承ください。＜コンパクト盤＞・単品：2,640円(税込) / 2,400円(税抜)※全6種のうち1種ランダム※LE SSERAFIM Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STOREでは、形態をお選びいただけませんのであらかじめご了承ください。▼商品内容＜一般盤＞- OUTER BOX (4バージョン / 各1種) W135×H135×T40mm- PHOTOBOOK (4バージョン / 各1種) W130×H130mm, 96p- LYRIC PAPER (4バージョン / 各2種) W130×H130mm- PUNCH-OUT BOARD (4バージョン / 各1種) W130×H130mm- PULL TAB (1種) W130×H130mm- PHOTOCARD (4バージョン / 各5種のうちランダム1種) W55×H85mm- STICKER (4バージョン / 各3種)- CD (4バージョン / 各1種) W120×H120mm- CD HOLDER (1種) W130×H130mm※サイズや構成内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。＜コンパクト盤＞- OUTER COVER (6バージョン / 各1種) W230×H297mm- PHOTOBOOK (6バージョン / 各1種) W185×H297mm, 24p- TAG PAPER (6バージョン / 各5枚)- TAG STICKER (6バージョン / 各6枚)- RECEIPT (6バージョン / 各1種) W80xH150mm- CD (6バージョン / 各1種) W120×H120mm- PHOTOCARD (6バージョン / 各3種のうちランダム1種) W55×H85mm※サイズや構成内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。▼CD購入特典＜応募抽選用シリアルナンバー＞CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※4形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を4つ、6形態セットの場合は6つ差し上げます。※賞品の内容は後日発表いたします。※「LE SSERAFIM Weverse Shop」でご購入の方は、Weverse Shopの「シリアルコード受け取りサービス」よりオンラインで指定日時よりシリアルナンバーをご確認いただけます。UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただいた方は、商品と同梱して「応募抽選用シリアルナンバーチラシ」をお送りいたします。▼ストア別セット購入特典LE SSERAFIM Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの2店舗にて、下記対象商品をセットで同時予約購入された方を対象に、先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。＜一般盤4形態セット購入特典＞★Weverse Shop：ホログラム入りフォトカードコンプリート5枚セット：クリアフォトフレーム 付きフォトカード1枚★UNIVERSAL MUSIC STORE：ホログラム入りフォトカードコンプリート5枚セット：クリアファイル1枚(A4サイズ)＜一般盤単品(4形態中ランダム1形態)購入特典＞★Weverse Shop：ホログラム入りフォトカード1枚(全5種のうちランダム1枚)★UNIVERSAL MUSIC STORE：ホログラム入りフォトカード1枚(全5種のうちランダム1枚)＜コンパクト盤6形態セット購入特典＞★Weverse Shop：ホログラム入りフォトカードコンプリート6枚セット★UNIVERSAL MUSIC STORE：ホログラム入りフォトカードコンプリート6枚セット＜コンパクト盤単品(6形態中ランダム1形態)購入特典＞★Weverse Shop：ホログラム入りフォトカード1枚(全6種のうちランダム1枚★UNIVERSAL MUSIC STORE：ホログラム入りフォトカード1枚(全6種のうちランダム1枚)※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※一般盤CDを1枚ずつ単品で4枚ご購入されても4形態セット購入特典は付きませんのでご注意ください。※コンパクト盤CDを1枚ずつ単品で6枚ご購入されても6形態セット購入特典は付きませんのでご注意ください。※一般盤4形態セット購入特典と単品(4形態中ランダム1形態)購入特典の各ショップ特典のフォトカードの絵柄は同一です。※コンパクト盤6形態セット購入特典と単品(6形態中ランダム1形態)購入特典の各ショップ特典の絵柄は同一です。※Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。※一般盤とコンパクト盤の特典絵柄は異なります。※絵柄は後日発表いたします。▼店舗別購入特典下記対象店舗にて、一般盤、コンパクト盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。・TOWER RECORDS：フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種) (約W55mm × H85mm予定)・HMV：フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種) (約W55mm × H85mm予定)・Amazon：ポストカード1枚※TOWER RECORDSとHMVでは特典の絵柄が異なります。＜応募抽選用シリアルナンバー＞CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※賞品の内容は後日発表いたします。▼購入制限LE SSERAFIM Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただく際には、購入制限がございます。＜一般盤＞※4形態セット(2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1 BIRCH SCAR、YUSU LILY、PEONY ROOM、TRI ACCORD)はお一人様1会計につき、5点までご購入可能※単品(4形態中ランダム1形態)購入はお一人様1会計につき、20点までご購入可能＜コンパクト盤＞※6形態セット(2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1 (COMPACT ver.) CLEAN WHITE、CLEAR SILVER、CRYSTAL PINK、INNOCENT GREEN、ABSOLUTE BLUE、PRISTINE RED)はお一人様1会計につき、5点までご購入可能※単品(6形態中ランダム1形態)購入はお一人様1会計につき、20点までご購入可能▼その他注意事項※商品は数に限りがあります。各ストアの上限数に達し次第、販売を終了しますが、商品の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。※商品は6月1日(月)日本店着日より順次お届け予定です。(韓国での発売日は5月22日(金)です。)※本商品は輸入商品です。交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[Circle]チャート)および日本オリコンチャート、Billboard Japanチャートへ反映されます。※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。【韓国輸入盤に関するご注意】本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・箱・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。【商品のお届けについて】発売元や輸入流通事情および天候など様々な理由で商品のお届けが遅れる場合がございますが、お届けの遅れを理由にしたご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。【注意事項】※コンビニ支払いの入金期限は各ショップのサイトをご確認ください。※ご注文完了後の商品のキャンセル、返品、お支払い方法の変更、商品の変更(数量も含む)は一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。※郵便番号・住所等の誤字脱字が多く見られます。特に、住所は正確にご入力いただき、確認画面にて誤りがないか今一度ご確認ください。ご入力に不備がある場合、ご購入いただけない場合がございますので十分ご注意ください。【お問い合わせ】★Weverse カスタマーセンターお問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja営業時間：平日10:00〜12:00、13:00〜17:00 (土日祝日を除く)※24時間受け付けておりますが、お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。※上記以外の窓口にお問い合わせいただいてもご対応いたしかねます。★UNIVERSAL MUSIC STORE ANNEXカスタマー・サポート営業時間：月〜金 10：00〜17：00(土日祝日、年末年始を除く)＊メールのみの窓口となっております為、【universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。＊営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。よくあるご質問：https://store-annex.universal-music.co.jp/s/qa/お問い合わせ：https://store-annex.universal-music.co.jp/InquiryInput.jsp