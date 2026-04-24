乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）の1st写真集『エチュード』（新潮社）が、5月4日に幕張メッセイベントホールで開催される『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』オフィシャルグッズ会場事前販売会場にて、未収録カットを使用した会場限定ポストカード付きで販売されることが決定した。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回ポストカードの絵柄に選ばれたのは、写真集には収録されなか