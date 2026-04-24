乃木坂46川崎桜1st写真集、幻の未収録カット公開 イベント会場限定ポストカード
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）の1st写真集『エチュード』（新潮社）が、5月4日に幕張メッセイベントホールで開催される『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』オフィシャルグッズ会場事前販売会場にて、未収録カットを使用した会場限定ポストカード付きで販売されることが決定した。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回ポストカードの絵柄に選ばれたのは、写真集には収録されなかった”幻のカット”。滞在先のホテルのロビーで撮影された貴重な一枚だ。同衣装で登場した公式Xの投稿が大きな反響を呼んだことを受け、今回採用された。
本作は、情報解禁直後から公式Xのフォロワー数がわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに注目を集め、累計閲覧数は4000万回を超えた。フォロワー数も13万人を突破し、近年の写真集としては異例の伸びを見せている。さらに、発売前にもかかわらず、3月26日には事前重版が決定した。そして、23日発表の「オリコン週間BOOKランキング」では1位を獲得した。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回ポストカードの絵柄に選ばれたのは、写真集には収録されなかった”幻のカット”。滞在先のホテルのロビーで撮影された貴重な一枚だ。同衣装で登場した公式Xの投稿が大きな反響を呼んだことを受け、今回採用された。