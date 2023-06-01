自民党と日本維新の会は23日、衆院の議員定数削減を巡る協議を行い、維新は、比例代表の45議席を減らすことを主張した。定数削減を巡る与党の実務者協議が2月の総選挙後、初めて開かれ、維新側は小選挙区の議席数を変えず、比例に絞って45議席の削減を行う提案をした。終了後に記者団の取材に応じた自民の加藤勝信政治制度改革本部長は、「維新から考え方が示された」とした上で、「これからまさに議論することになるということだ