『超かぐや姫！』クラファン、驚異の目標達成率4000％超 「ツクヨミ感謝祭」ライブパフォーマンスも決定
劇場公開中のNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』のオンラインイベント「ツクヨミ感謝祭」開催に伴うクラウドファンディングが、22日をもって終了。約2ヶ月間で、最終支援額は目標の4057％を記録した。あわせて、かぐや直筆お礼メッセージが公開された。
【画像】めちゃ豪華！「ツクヨミ感謝祭」クラファンリワード
本イベントは、劇中で描かれた仮想空間＜ツクヨミ＞を実際に体験できる空間としてVRプラットフォーム「VRChat」上で"箱庭VRワールド"を制作し、完成したステージでオンラインイベントを開催するもので、VR空間上でキャラクターたちに会うことができるイベントというアニメ作品としては異例の取り組みに発表時には大きな話題を呼んだ。
クラウドファンディングは、本イベントの開催を記念して実施され、限定オリジナルグッズをリワードとして受け取れる。発表からわずか1時間で目標支援額100%を達成していた。
これまでに、3Dかぐやに加えて、彩葉、ヤチヨの制作とオンラインイベントの参加、ツクヨミ箱庭ワールドの新規エリア（休憩スペース、出店エリア）実装、3Dかぐや、彩葉、ヤチヨが「ray 超かぐや姫！Version」MV衣装でオンラインイベント登場、ツクヨミ箱庭ワールドのチュートリアルエリアにヤチヨが登場、同ワールドにファンアート展示エリア＆ファンワールドポータルの設置、3Dブラックオニキス（帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依）の制作、新規書き下ろしボイスドラマの制作、ツクヨミ箱庭ワールド内でミニパフォーマンスをゲリラ開催することが決定している。
さらに、イベント内で参加キャラクターたちによるライブパフォーマンスも決定。多くの支援に応えるべく、スペシャルなパーティを準備しているとのこと。クラウドファンディング参加者へは返礼品のグッズ制作が進行しているほか、5月以降より箱庭ワールドの建設やグッズ制作などの状況に合わせた活動内容を報告する活動レポートのメール配信を予定している。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。Netflixで先行配信を行った作品としては異例の興行収入20億円を突破している。
【画像】めちゃ豪華！「ツクヨミ感謝祭」クラファンリワード
本イベントは、劇中で描かれた仮想空間＜ツクヨミ＞を実際に体験できる空間としてVRプラットフォーム「VRChat」上で"箱庭VRワールド"を制作し、完成したステージでオンラインイベントを開催するもので、VR空間上でキャラクターたちに会うことができるイベントというアニメ作品としては異例の取り組みに発表時には大きな話題を呼んだ。
これまでに、3Dかぐやに加えて、彩葉、ヤチヨの制作とオンラインイベントの参加、ツクヨミ箱庭ワールドの新規エリア（休憩スペース、出店エリア）実装、3Dかぐや、彩葉、ヤチヨが「ray 超かぐや姫！Version」MV衣装でオンラインイベント登場、ツクヨミ箱庭ワールドのチュートリアルエリアにヤチヨが登場、同ワールドにファンアート展示エリア＆ファンワールドポータルの設置、3Dブラックオニキス（帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依）の制作、新規書き下ろしボイスドラマの制作、ツクヨミ箱庭ワールド内でミニパフォーマンスをゲリラ開催することが決定している。
さらに、イベント内で参加キャラクターたちによるライブパフォーマンスも決定。多くの支援に応えるべく、スペシャルなパーティを準備しているとのこと。クラウドファンディング参加者へは返礼品のグッズ制作が進行しているほか、5月以降より箱庭ワールドの建設やグッズ制作などの状況に合わせた活動内容を報告する活動レポートのメール配信を予定している。
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。Netflixで先行配信を行った作品としては異例の興行収入20億円を突破している。
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