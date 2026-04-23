岡山市の会見 岡山市は市民会館の解体工事に完了の目途が立ったとして、石山公園や市民会館跡地を含むエリアについて、施設の整備などを一括して担う民間事業者の募集を始めました。 主な事業は、飲食や物販を行う商業施設や駐車場などの整備・運営。公共施設の設計・建築などです。 応募は23日から受け付けていて、10月中旬までに業者を選定します。 岡山市の大森市長はこのエリアについて「観光と市民の憩い