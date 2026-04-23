ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が22日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。2人にとって初のCM出演となる「Google」の新CMが17日より全国で放映開始されており、投稿ではほほ笑ましい撮影裏側のオフショット動画を公開した。【動画】「お声が優し〜い」“ほっこり”CM舞台裏を披露した三浦璃来＆木原龍一本CMは「涙もろい