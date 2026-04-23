CM初出演のりくりゅう、お互いを撮り合ったほっこり“舞台裏”を披露「龍一くん目線のりくちゃんがかわいすぎ」「お声が優し〜い」「自然体な笑顔イイネ」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が22日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。2人にとって初のCM出演となる「Google」の新CMが17日より全国で放映開始されており、投稿ではほほ笑ましい撮影裏側のオフショット動画を公開した。
【動画】「お声が優し〜い」“ほっこり”CM舞台裏を披露した三浦璃来＆木原龍一
本CMは「涙もろいパートナー」篇（Google検索）、「No.1を支える」篇（Google Chrome）の2パターンで、三浦が「私のパートナーがとっても涙もろいんだけどどうしたらいい？」とAIに質問し、「それ、検索で出ないでしょ」と木原がツッコむ…など2人の仲むつまじいやり取りや、圧巻の氷上パフォーマンスなどが披露されたものとなっている。
三浦の投稿では、「初めてのCM撮影の裏側です。とっても楽しい撮影でした!!」とのコメントとともに、お互いにスマホで撮り合いながらほほ笑ましく掛け合いをする動画を披露。初めてのCM撮影で緊張しているとしつつも、「一人じゃないから…」と明るい笑顔を見せていた。
さらに木原の投稿では、「初CM撮影の練習中。あんまり緊張してなさそう笑」とのコメントとともに、三浦が氷上でアップをする映像を公開。しかし逆光やピンボケになってしまうなどで、「これね、りくちゃん映ってないかも」「なんかね、黒い人が踊ってるだけ…」などと笑いつつも、木原の声がけに合わせて三浦が楽しそうに滑ってみせる様子が収められていた。
2人のほっこりする光景にファンからは「龍一くんが撮るりくちゃんが世界一可愛いし、りくちゃんの撮る龍一くんが世界一イケメン」「なんで2人ともこんなにかわいいんだ!!!」「お二人の相性が凄く良いのが動画をとおしてでも此方に伝わって来ます」「四六時中見ていられる」「りくちゃんの自然体な笑顔イイネ！×100億」「リラックスした普段のりくりゅうを見れてるようでよき」「龍一くん目線のりくちゃんがかわいすぎます」「『はい。もういいよ。こけないでね』のお声が優し〜い」「りくちゃんマジで緊張しなさそう 娘を撮るお父さんのホームビデオみたいでほっこり」などのコメントが寄せられている。
【動画】「お声が優し〜い」“ほっこり”CM舞台裏を披露した三浦璃来＆木原龍一
本CMは「涙もろいパートナー」篇（Google検索）、「No.1を支える」篇（Google Chrome）の2パターンで、三浦が「私のパートナーがとっても涙もろいんだけどどうしたらいい？」とAIに質問し、「それ、検索で出ないでしょ」と木原がツッコむ…など2人の仲むつまじいやり取りや、圧巻の氷上パフォーマンスなどが披露されたものとなっている。
さらに木原の投稿では、「初CM撮影の練習中。あんまり緊張してなさそう笑」とのコメントとともに、三浦が氷上でアップをする映像を公開。しかし逆光やピンボケになってしまうなどで、「これね、りくちゃん映ってないかも」「なんかね、黒い人が踊ってるだけ…」などと笑いつつも、木原の声がけに合わせて三浦が楽しそうに滑ってみせる様子が収められていた。
2人のほっこりする光景にファンからは「龍一くんが撮るりくちゃんが世界一可愛いし、りくちゃんの撮る龍一くんが世界一イケメン」「なんで2人ともこんなにかわいいんだ!!!」「お二人の相性が凄く良いのが動画をとおしてでも此方に伝わって来ます」「四六時中見ていられる」「りくちゃんの自然体な笑顔イイネ！×100億」「リラックスした普段のりくりゅうを見れてるようでよき」「龍一くん目線のりくちゃんがかわいすぎます」「『はい。もういいよ。こけないでね』のお声が優し〜い」「りくちゃんマジで緊張しなさそう 娘を撮るお父さんのホームビデオみたいでほっこり」などのコメントが寄せられている。