ソーラーパートナーズが運営する優良塗装店紹介サービス「外壁塗装パートナーズ」は4月14日、「昨今の国際情勢(イラン情勢等)に伴う塗料・資材の仕入れ状況」に関するアンケートの結果を発表した。同調査は4月9日〜12日、全国の塗装店196社を対象に、インターネットで実施した。現在、塗料や関連資材の仕入れに「遅延」や「入手困難」などの影響は出ていますか？現在、塗料や関連資材の仕入れに「遅延」や「入手困難」などの影響は