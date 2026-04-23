BTSのジョングク（28）は、「まだ」自分がスターとは感じないという。BTSとしてだけでなく、ソロアーティストとしても大きな成功を収めているジョングクだが、周囲が思っているほどのレベルには達していないという。 【写真】ステージで躍動するジョングク ローリングストーン誌とのインタビューでジョングクは。「みんながそう見てくれているのはありがたいけど、自分ではそう感じない