突然ですが、「Thu.」が何の略か知っていますか？次のページで確認！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「木曜日（Thursday）」でした！Thu.とは、「木曜日（Thursday）」を省略した表記です。カレンダーやスケジュール表などで、文字数を短くして分かりやすくするために使われます。英語では曜日を略す際に、先頭の数文字を取り、ピリオド（.）を付けて略語であることを示すのが一般的です。即答できましたか…？次回の