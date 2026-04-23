今日27日は、沖縄や九州から関東、北陸で気圧の低下する所が多いでしょう。西日本を中心に影響が大きくなりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。今日23日沖縄や九州〜関東、北陸で気圧の低下する所が多い今日23日は、西日本から東日本の南岸沿いを低気圧が進むでしょう。沖縄や九州から関東、北陸で気圧の低下する所が多くなりそうです。鹿児島や福岡、高知、