東京都庁の公式X（＠tocho_suido）が2026年4月18日に更新され、「現在、都内の集合住宅において、水道メータが盗まれる事件が発生しています」と注意喚起し、広く注目を集めている。どのような事案があったのか、水道局に取材した。被害総額14万2300円同アカウントは都の水道事業・下水道事業に関する情報を発信しており、今回の投稿では「突然水が出なくなった場合には、水道局お客さまセンター（0570-091-100）までご連絡くださ