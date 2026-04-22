唐沢寿明（62）が22日、ヒューリックホール東京で開かれた主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、5月22日公開）完成披露試写に登壇。自身が演じる、国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎を「僕自身は、やったことのない役。非常にひどい男です。最後の最後まで、救いようがない」と評し、会場を笑わせた。「ミステリー・アリーナ」は、16年に国内のミステリーランキングを