2026/4/10-4/16のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比12.5％減、TOP100の初登場作は15作（前週10作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧5週連続、通算7度目の1位となったのはM!LK「好きすぎて滅！」（471.5万回）。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（437.8万回）で、M!LKが5週連続で1位2位を独占した。1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎ