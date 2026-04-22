豪華なステージが繰り広げられたBTSの東京ドーム公演で、客席風景に注目が集まっている。リーダーのRMが「皆さんのおかげで映画の主人公になれました」と語ったように、今回の日本公演では、“撮る客席”ではなく“見る客席”そのものが、特別な2時間を作ったと受け止められているのだ。【写真】BTS・V、“被り物”をして日本を満喫BTSは4月17日と18日、東京ドームで「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN」を開催した。約7年ぶりの