アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は、トランプ大統領の停戦延長の発表を歓迎したうえで、対面協議の再開に向けた努力を継続するとして、双方に停戦の順守を呼びかけました。記者「今週にもイスラマバードで始まると予想されていた直接協議は一旦、白紙になってしまいましたが、パキスタン当局は厳戒態勢を維持しています」2回目の対面協議をめぐっては、アメリカのバンス副大統領がパキスタンへの訪問を