ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「正しい食べ方」。ある日、昼食をとろうと蕎麦屋に入ったスーさん。いつも食べる鴨せいろではなく、気になった冷やしとろろ蕎麦を注文したところ――。* * * * * * *冷やしとろろ蕎麦半世紀以上生きてきた。這うことを覚え、二本の足で立ち、自我が芽生えてからは、真面目に学生をやった。友情を育み、大恋愛も大失恋もした。親もひとり看取ったし、たいていの