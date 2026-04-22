【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】象印マホービンが発売する圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」シリーズ。2018年の発売以来、10万円以上という価格ながら大ヒットを続けている。昨年9月には発売から約7年で国内累計出荷台数100万台を突破。直近3カ月（※）でも前年比約121％と大好評だ。※2025年11月21日〜2026年2月20日＊＊＊2018年の発売以来、高級炊飯器市場をけん引する存在となっている「炎舞炊き」シリーズ。