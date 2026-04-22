3月に大分県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は、国内・外国人客ともに前年から増加し、55万人を超えて過去最多を更新しました。 県の観光統計調査によりますと、3月に県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は55万3540人で、去年より2万3000人余り増加しました。 月間の宿泊者数が55万人を超えるのは初めてで、過去最多を更新しました。 内訳では国内客が43万5000人余りで前年からおよそ2万1000人増え、九州各県や関東、近畿