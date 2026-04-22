ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２１日（日本時間２２日）に敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「２番・一塁」で先発出場し、２回に４戦連発のアーチとなる９号を放った。敵地チェース・フィールドのファンの度肝を抜いた。４―０の２回二死無走者で右腕ケリーのカウント１―２からの４球目、内角低めの８９・３マイル（約１４３・７キロ）のチェンジアップを豪快に振り上げた。角度３０度、打球速度１