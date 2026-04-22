ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫のパフォーマンスに高評価が与えられている。プレミアリーグ第34節が21日に行われ、ブライトンはチェルシーと対戦。3分にコーナーキックの流れからフェルディ・カドゥオールが先制点を決めると、56分にはカウンターからジャック・ヒンシェルウッドが追加点をマーク。さらに、0＋1分にはダニー・ウェルベックがダメ押しゴールを挙げ、3−0で快勝した。前節のトッテナム・ホットスパー戦